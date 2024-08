Portopalo, nuovo 'avvertimento' con il fuoco: nel mirino la Fortezza

Principio di incendio alla Forezza Spagnola e portato via un gruppo elettrogeno. I carabinieri adesso dovranno indagare se il 'messaggio' era diretto all'amministrazione comunale, oppure ad un'Associazione che sta portandoi n scena "Colapesce - La leggenda sull'Isola". Se l'avvertimento è diretto al Comune si tratterebbe del secondo in pochi giorni dopo l'incendio di un sollevatore meccanico al Mercato Ittico. A darne notizia, attraverso il suo profilo facebook è stata la sindaca Rachele Rocca che aggiunge: "Già ieri siamo riusciti ad allestire quanto necessario per svolgere regolarmente “Colapesce” nell’arco di pochissime ore, e materialmente non ci hanno scalfito perché tutto tornerà alla normalità. Ma moralmente questo gesto colpisce la comunità tutta, tutti i cittadini, ognuno di noi.

Abbiamo fiducia nelle Forze dell’Ordine, siamo in costante contatto con il Comandante della Stazione Carabinieri Antonio Guarino (nuovo incarico non ufficializzato dal Comando provinciale), nella speranza che le indagini in corso possano portare ad individuare i colpevoli, qualche giorno dopo l’atto delinquenziale al magazzino del Mercato Ittico. Portopalo di Capo Passero - conclude Rocca - è bellezza, unione, comunità, questi sono casi isolati di gente indegna che non ci faranno arretrare di un millimetro nel cambiamento".