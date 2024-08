Luca Cannata (Fdi): "Costruite falsità su Arianna Meloni, piena solidarietà"

"Costruire un sistema di falsità su una persona perbene per attaccare il governo e Giorgia Meloni è un attacco alla democrazia, che non possiamo sottovalutare. Quanto ipotizza Alessandro Sallusti nel suo editoriale apre a uno scenario che Fratelli d'Italia non solo respinge con forza ma è pronto a combattere. Solidarietà ad Arianna Meloni, che lavora a testa bassa per il partito e continuerà a farlo con la competenza e l'onestà di sempre". Così Luca Cannata, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.