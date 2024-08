Affonda una barca a vela a Palermo, 15 soccorsi e 6 dispersi: recuperato un cadavere

Uno yacht di 56 metri abbattuto da una "violenta burrasca". Secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera, questa mattina intorno alle 5, "a seguito di una violenta burrasca", e' affondata a largo di Porticello la barca a vela di 56 metri, "denominata Bayesian e battente bandiera Uk". I primi naufraghi, recuperati dapprima da una imbarcazione presente nelle immediate vicinanze, sono poi stati portati a terra da 4 mezzi navali della Guardia costiera, prontamente intervenuti sul luogo del naufragio da Porticello, Termini Imerese e Palermo. Dalle prime informazioni ricevute dall'equipaggio dello yacht, a bordo dello stesso risultavano essere presenti 22 persone (10 membri di equipaggio e 12 passeggeri). Quindici le persone tratte in salvo e inizialmente 7 dispersi (un membro di equipaggio e 6 passeggeri), di nazionalita' britannica, americana e canadese, scesi a 6 dopo il successivo recupero del corpo di un uomo adagiato sul fondale presso lo scafo. Tra le persone recuperate, 8 sono state poi trasportate nei locali ospedali; tra loro una bimba di circa un anno, non ritenuta in pericolo di vita, e condotta con la madre all'Ospedale dei Bambini di Palermo; il padre e' stato portato in un altro ospedale cittadino. In zona sono in corso le ricerche con 4 mezzi navali della Guardia costiera, un elicottero Nemo - Guardia costiera partito da Catania e una squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, tutti sotto il coordinamento della Guardia costiera di Palermo. L'imbarcazione risulta affondata su un fondale di circa 50 metri. Avviata, sotto il coordinamento dell'autorita' giudiziaria di Termini Imerese, un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del naufragio, a cura della Guardia Costiera di Porticello. Le ricerche continuano incessantemente con risorse navali, aeree e subacquee, tra cui il Nucleo Subacquei Guardia Costiera di Messina. "Dall'alba sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche", afferma il Comando dei pompieri, che ha dispiegato uan squadra di "sommozzatori speleo". In zona anche un elicottero. A bordo dello Yacht di 56 metri di lunghezza e 11 di larghezza massima, costruito nel 2008, con ultima 'toccata' a Milazzo prima di fare rotta sulle coste del Palermitano, c'erano soprattutto britannici, ma anche un irlandese, un cingalese, uno neozelandese e due con cittadinanza britannica e francese. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta.

IL RACCONTO DRAMMATCO DI UNA SUPERSTITE

"Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". E' il drammatico racconto all'ANSA di Charlotte, la mamma di 35 anni rimasta in balia delle onde insieme alla figlia Sofia di un anno. La donna era a bordo della Bayesian, la barca naufragata al largo di Porticello, insieme al marito e ai colleghi di una società di Londra e di alcuni parenti. Adesso si trova all'ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.

La piccola sta benissimo, la mamma ha solo un'escoriazione che è stata curata con alcuni punti di sutura. I medici dell'Ospedale dei Bambini hanno messo in contatto con una video chiamata la famiglia. La donna ha rassicurato il marito dicendo che lei e la figlia stanno bene. Nel reparto diretto dal primario, Domenico Cipolla, verrà messa a disposizione una stanza per accogliere la famiglia almeno in queste prime 24 ore. Poi saranno trasferiti in albergo.

"E' stato terribile - racconta ancora Charlotte - In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo". La donna chiede ai medici continue notizie sulle condizioni degli altri passeggeri e dell'equipaggio. "Sia i genitori che la bimba stanno bene dal punto di vista clinico - dicono dall'ospedale - sono assistiti da psicologi perché molto scossi. Hanno vissuto un'esperienza traumatica". (Nella foto un cadavere viene trasbordato sulla banchina)