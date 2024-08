Tenta una rapina a rifornimento di benzina a Pachino: va ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pachino, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente nel zona, con l'accusa di tentata rapina. L’uomo, dopo essere entrato in una stazione di rifornimento di carburante, ha minacciato il cassiere con un coltello, ed è fuggito non appena un'altra persona è entrata nell'esercizio commerciale. Il 41enne è stato bloccato subito dopo dai poliziotti. Nella perquisizione, in casa e nell'automobile dell'arrestato, sono stati trovati altri 4 coltelli a serramanico, oltre a quello utilizzato per la tentata rapina. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

(foto archivio)