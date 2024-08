Al via a Siracusa le celebrazione per la Lacrimazione della Madonnina

La Solennità dell’Assunzione di Maria ha aperto ufficialmente il 71mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa con la presenza di migliaia di pellegrini srilanghesi che hanno celebrato l’annuale raduno regionale al cospetto della Madonna delle Lacrime.

Il prossimo appuntamento è fissato Domenica 25 agosto 2024, con la celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, il quale terrà il Rito della Benedizione del cotone che sarà distribuito a tutti i fedeli. La Messa sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Lacrimedamore e in streaming sul sito www.madonnadellelacrime.it .

Alle ore 21 dello stesso giorno 25 agosto 2024, nella Cripta del Santuario, in collaborazione col Fai Delegazione di Siracusa, con i Cavalieri del Santo Sepolcro e con l’Associazione C.I.A.O Onlus, si terrà un momento di lode attraverso il Concerto AVE REGINA COELORUM a cura di Raffaele Schiavo, con la partecipazione dei violoncellisti Kyungmi Lee e Bernardino Penazzi. L’ingresso al Concerto è gratuito.

Martedì 27 agosto 2024, alle ore 19.45, raduno dei ciclisti presso il Sagrato del Santuario da dove, alle ore 20.00, prenderà avvio l’evento “Pedalando nella Storia con Maria”, in collaborazione con Kairos Turismo cultura eventi che ha organizzato i vari momenti e le tappe attraverso un percorso di circa 6 chilometri nei luoghi della Madonna delle Lacrime.

