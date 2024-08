Il Messinese flagellato dal maltempo: 18 interventi tra la notte e l'alba

Diciotto interventi dei vigili del fuoco tra la notte e l'alba nel Messinese, flagellato dal maltempo. In azione le squadre provenienti da Sant'Agata Militello, Patti, Antillo, Milazzo e dal distaccamento Nord di Messina che hanno faticato non poco per liberare da fango e acqua abitazioni, scantinati e strade. Diversi alberi sono stati sradicati dalla furia del vento e sulla strada Piraino-Brolo il transito è stato interrotto. Frane a Naso e a Pirano lungo le strade provinciali. "Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni a cose", spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina. In via precauzionale diverse persone, per la maggior parte turisti, sono state evacuate e trasferite in alcune strutture alberghiere.