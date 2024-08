Modica, la Cgil: subito stipendio e quattordicesima a operatori ecologici della Igm

“Esprimiamo grande soddisfazione nel leggere sui vari social che l’Amministrazione Comunale, e in particolare la Sindaca Maris Monisteri, riconosce il merito dei lavoratori dell’IGM di Modica (Igiene

Ambientale), che anche durante il periodo estivo ferragostano riescono a mantenere pulita la città e le zone balneari ad essa collegate. Tuttavia, a questi riconoscimenti non sono seguiti riscontri

positivi, tant’è che ad oggi i lavoratori del settore non hanno ricevuto né il giusto compenso mensile né la quattordicesima”. E’ quanto afferma Graziana Stracquadanio responsabile del dipartimento di Igiene Ambientale della FP CGIL di Ragusa. Rispetto alle valutazioni del primo cittadino, la sindacalista esprime il proprio disappunto proprio nei confronti del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e della ditta IGM, che hanno dimostrato una preoccupante mancanza di comprensione e rispetto nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie, lasciandoli senza stipendio nel periodo estivo. “Si suggerisce, commenta ancora Graziana Stracquadanio, di richiedere alla ditta appaltatrice di anticipare il pagamento delle mensilità nei termini previsti dal contratto. Si richiede un immediato riscontro positivo e, in caso di mancata risposta, ci si riserva il diritto di adottare ogni forma di lotta e di protesta”.