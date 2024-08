Yacht affondato, grande spazio nei giornali britannici

Le prime pagine dei giornali del Regno Unito sono dominate dalla notizia che il magnate britannico della tecnologia Mike Lynch e sua figlia diciottenne sono tra i sei dispersi del naufragio del superyacht di lusso Bayesian, affondato ieri all'alba al largo di Porticello, nel Palermitano. Tra i dispersi anche il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer. Lo fa sapere la "BBC", secondo cui il Metro titola "Tycoon scomparso nell'orrore dello yacht", mentre il Daily Mirror mette in evidenza la storia di Charlotte Golunski, la madre britannica che ha tratto in salvo la vita della figlia di un anno mentre lo yacht affondava nella tempesta.

Il Daily Telegraph riferisce che Lynch è "temuto morto" e che il viaggio era per celebrare la fine di una battaglia legale, mentre il Financial Times definisce Lynch un "barone della tecnologia vendicato" dopo la sua assoluzione a giugno.