Un arresto a Catania per spaccio e una denuncia per munizioni in casa

Continua l’attenzione della Polizia nei quartieri del centro catanese. Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Volanti insieme alle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito alcuni controlli nel quartiere “San Cristoforo”.

Nel corso dell’attività, giunti in via Cordai, il fiuto del cane poliziotto Ares ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione di un 22enne, pregiudicato catanese.

A quel punto gli agenti hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare che ha consentito rinvenire e sequestrati 16,50 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione è stato, altresì, rivenuto un silenziatore per pistola automatica in materiale metallico e un impianto di videosorveglianza, che consentiva di monitorare l’esterno dell’abitazione, verificando l’eventuale presenza delle forze dell’ordine. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di parti di arma. Il Pubblico Ministero di turno, informato di quanto accaduto, ha disposto di condurre l’arrestato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania. L’arresto è stato convalidato. L’attività di controllo, lungo la via Cordai, è stata ulteriormente intensificata dai poliziotti, che hanno effettuato un’ulteriore perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un altro pregiudicato catanese ventitreenne, all’esito della quale sono state rinvenute e sequestrate 28 cartucce calibro 12 per fucile, illegalmente detenute dall’uomo.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento.