Violenza sessuale, le tende un agguato sotto casa: arrestato a Gioiosa

Violenza sessuale a Messina. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea un 33enne, cui e' contestata anche l'accusa di violazione di domicilio. I militari sono intervenuti di notte su richiesta di una ragazza che aveva subito un'aggressione mentre tornava a casa. Ha raccontato che mentre a bordo del proprio ciclomotore, in attesa che il cancello condominiale si aprisse, era stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averla molestata verbalmente, si era avvinghiato su di lei. Era riuscita a divincolarsi e a entrare nel condominio. Subito dopo, avendo visto il padre che rientrava a casa in auto gli aveva indicato l'uomo che poco prima l'aveva aggredita che, approfittando del cancello aperto, si era introdotto nel condominio, nascondendosi nel buio. Vistosi scoperto, avrebbe minacciato il padre della ragazza, per poi aggredirlo. Ne e' scaturita una colluttazione. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri che l'hanno fermato nei pressi del condominio. L'uomo e' stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Su richiesta della procura di Patti, diretta da Angelo Vittorio Cavallo, il gip Ugo Domenico Molina, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.