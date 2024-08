Scontro auto-scooter sulla Scicli-Cava D'Aliga: grave il 17enne centauro

Un giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi lunedì sera sulla vecchia strada che collega Scicli a Cava D'Aliga. Il ragazzo era in sella al suo scooter che, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto alla cui guida c'era un 18enne. Il giovane centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Qui i medici, dopo avere prestato le prime cure, hanno deciso il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center di Catania. La prognosi è riservata. Sull'incidente stanno svolgendo indagini i carabinieri della Compagnia di Modica.

FOTO ARCHIVIO