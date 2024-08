Spacciava davanti a una discoteca a Vulcano: fermato turista di Roma

I carabinieri della stazione di Vulcano (Messina) hanno arrestato un 28enne, residente a Roma e in vacanza sull'isola, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso nei pressi di una discoteca mentre cedeva a due turisti della marijuana. Nell'appartamento del 28enne i militari hanno trovato 15 grammi di marijuana già suddivisi in 5 dosi custodite all'interno di un pacchetto di sigarette, altri 78 grammi sfusi di marijuana, 32 grammi circa di hashish, due bilancini di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 225 euro in contanti, ritenuti provento della presunta attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza e la droga sequestrata.