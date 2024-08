Siracusa, al “Sicilian Shakespeare Festival” cineforum con la “Bisbetica domata”

Un film divertente. Al Biblios Cafè di via del Consiglio Reginale a Ortigia terzo cineforum ieri sera con l’unica commedia in cartellone nell’ambito della rassegna cinematografica del “Sicilian Shakespeare Festival”. Il curatore Giuseppe Briffa e il suo collaboratore, professore Giuseppe Ortoleva, hanno scelto la “Bisbetica domata” di Franco Zeffirelli. “Abbiamo deciso, tra le tante tragedie, di inserire una commedia di Shakespeare – dice Giuseppe Ortoleva - e lo abbiamo fatto perché lui, in tal senso, è stato autore di autentici capolavori tra cui la “Dodicesima notte” e Misura per misura”. Il rapporto tra lo Shakespeare commediografo e quello tragediografo spesso non è molto chiaro, sembrano due mondi diversi, ma in realtà – sottolinea Ortoleva -c’è una continuità forte. Le figure comiche sono presenti anche in alcune tragedie. Nelle varie versioni del Re Lear che abbiamo visto (e ne sarà proposta ancora una), c’è la presenza del buffone come un personaggio chiave. Penso però anche ad uno dei personaggi più straordinari di Shakespeare, che è Mercuzio in Romeo e Giulietta”.