Incidenti sulla Siracusa - Floridia, Vinciullo: Anas chiuda lo svincolo di Cassibile

"Qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo incidente sulla Siracusa - Floridia all’altezza dello svincolo per Catania e per Cassibile, Avola e Rosolini.

Da tempo immemorabile chiedo la chiusura dello svincolo che, proveniente da Cassibile, immette le macchine sulla corsia per Floridia". Lo dichiara l’On. Vincenzo Vinciullo commissario della Lega nel siracusano.

"Quando, da Assessore Comunale alla Protezione Civile della Città di Siracusa, fui incaricato di seguire i lavori della Siracusa-Floridia, fu concordato che l’Anas avrebbe provveduto a chiudere l’intersezione proveniente da Cassibile. Nonostante numerosi incontri avuti presso la sede dell’Anas, sia da Assessore comunale sia da Deputato, nonostante le rassicurazioni più volte ricevute, mancando una richiesta ufficiale da parte dell’amministrazione Comunale di Siracusa, l’ultima fu a mia firma nel lontanissimo 2007, l’Anas non è nelle condizioni di poter procedere alla chiusura di questa bretella pericolosissima il cui utilizzo ha provocato l’ennesimo incidente. Non sfugge infatti a nessuno che - ha proseguito Vinciullo - nello spazio di poche centinaia di metri c’è un groviglio di intersezioni dovute al fatto che lo svincolo, originariamente a quadrifoglio, predisposto dall’ASI, non è stato mai completato e, di conseguenza, l’ingresso verso Catania, l’uscita da Catania, gli ingressi verso la Siracusa - Gela, le uscite dalla Siracusa – Gela si intrecciano in maniera pericolosissima sulla Siracusa – Floridia e viceversa, determinando un potenziale livello di pericolosità e di ricerca quasi dell’incidente che solo l’Amministrazione Comunale di Siracusa non riesce a comprendere e non riesce a gestire, forse perché non sa che quel territorio appartiene alla Città di Siracusa. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione Comunale di Siracusa, fronte al pericolo costante ribadito con l’ultimo incidente mortale, l’unica soluzione che rimane è quella di un intervento autonomo da parte dell’Anas a cui chiedo, ancora una volta, di chiudere l’intersezione con Floridia in modo da garantire la dovuta sicurezza alla Siracusa – Floridia".