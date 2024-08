Curato dopo un incidente al Plemmirio, si congratula con l'Asp di Siracusa

Giunge alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa una lettera di encomio di un utente di Gela, Giacomo Giurato, tra l'altro, presidente ADOCES SICILIA ODV (Associazione Donatori Cellule Staminali emopoietiche e sangue cordonale), che ha autorizzato la divulgazione dei suoi dati, nei confronti del personale sanitario del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, del personale della SEUS 118, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, per l’assistenza ricevuta a seguito di un incidente occorso il 10 agosto scorso mentre era in vacanza al Plemmirio.

Il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone gli rivolge i più calorosi ringraziamenti per le parole di elogio espresse con i più sentiti auguri di pronta guarigione elogiando, a sua volta, assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia e al direttore amministrativo Salvatore Lombardo, il personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa e gli operatori sanitari tutti dell’Azienda per l’impegno professionale e l’umanità profusi in ogni occasione che vanno anche oltre i propri compiti istituzionali nonché gli operatori degli altri Enti e le persone coinvolti nel soccorso.