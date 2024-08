Catania summer Fest, domani concerto di Umberto Tozzi a Villa Bellini

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024, e che sarà una delle immancabili tappe de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”.

Tre le tappe siciliane nel calendario del tour: Catania (22 agosto, Villa Bellini) e infine tappa a Palermo (23 agosto, Teatro di Verdura). Stasera si esibisce a Milazzo.

Gli spettacoli in Sicilia sono organizzati da Puntoeacapo in collaborazione con Arts Promotion e il Comune di Milazzo; il Comune di Catania per la rassegna estiva Catania Summer Fest e il Comune di Palermo per la kernesse Dream Pop Fest Palermo.