Palermo, trattative in corso per il ritorno del portiere Sirigu: è un beniamino rosanero

Il Palermo ha avvito contatti con l'ex portiere rosanero, Salvatore Sirigu. Potrebbe essere un ritorno molto gradito ai tifosi rosanero, perchè fra i beniamini del Barbera. Sirigu potrebbe tornare a vestire il rosanero per sostituire Alfred Gomis in organico. Nata come semplice suggestione, l'ipotesi del ritorno del portiere sardo sta prendendo sempre più corpo: per il ds rosanero De Sanctis, una giornata bollente al telefono. Call, telefonate, messaggi: il dirigente ha sondato diversi profili ma alla fine potrebbe essere Sirigu il portiere scelto per colmare la lacuna in rosa sorta a seguito dell'infortunio di Gomis a Brescia.