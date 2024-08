Corigliano Rossano, rubava energia per il suo negozio di surgelati: arrestata

Avrebbe installato un 'bypass' al contatore dei consumi elettrici eludendo così il pagamento le forniture elettriche per un corrispettivo di diverse migliaia di euro.

La titolare di un esercizio per la rivendita di prodotti surgelati è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano con l'accusa di furto di energia elettrica.

I militari, durante i controlli periodici agli esercizi commerciali attivi nell'area urbana di Corigliano Rossano, hanno ispezionato un'attività di vendita di prodotti surgelati.

Nella circostanza è stato rilevato che i consumi di energia elettrica dell'esercizio commerciale sono risultati irrisori rispetto alle postazioni per la refrigerazione installate. Per questa ragione è stato richiesto l'intervento dei verificatori di E-Distribuzione che, dopo alcuni approfondimenti tecnici, hanno potuto stabilire la presenza del 'by pass' del contatore del negozio dove, invece, dovevano essere annotati i kilowatt consumati.