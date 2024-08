In fiamme un capannone industriale a Lentini: fumo nero e danni ingenti

Un incendio e' scoppiato a Lentini, nel Siracusano, coinvolgendo un capannone per la distribuzione all'ingrosso di frutta e verdura. Le fiamme si sono originate nella tarda mattinata e sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e del comando provinciale di Siracusa. Le fiamme hanno divorato diversi materiali, per cui si e' alzata una lunga colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul caso, sono state aperte le indagini da parte di polizia e carabinieri che attendono la relazione dei pompieri sulle cause che hanno scatenato il vasto incendio.