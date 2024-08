Incidenti pre partita Real Casalnuovo - Siracusa, il questore di Napoli emette 33 Daspo

Il questore di Napoli ha adottato 23 Daspo, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura partenopea, per periodi da 3 a 6 anni, nei confronti di altrettante persone di età compresa tra i 20 e i 47 anni, indagate per gli scontri avvenuti poco prima della partita tra Real Casalnuovo e Siracusa, disputata lo scorso 5 maggio a Casalnuovo e valevole per il campionato di Serie D. All'esterno dello stadio comunale 'Domenico Iorio' di Casalnuovo (Napoli), si è verificata una violenta rissa tra numerosi esponenti della tifoseria organizzata locale, armati di mazze e bastoni, alcuni dei quali con volto coperto, e un gruppo di tifosi siracusani, anch’essi armati di bastoni e mazze da baseball. Gli agenti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno individuato 23 persone che sono state indagate a vario titolo. Secondo la ricostruzione della Procura di Nola, che ha coordinato le indagini sull'accaduto, gli scontri sarebbero avvenuti tra ultras napoletani riconducibili a vari gruppi organizzati militanti nella Curva A dello stadio Maradona e membri della tifoseria siracusana, acerrima nemica della tifoseria del Catania a sua volta gemellata con gli ultras partenopei.