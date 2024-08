Pulmann si ribalta in Iraq, 28 pellegrini morti e 23 feriti

Almeno 28 pellegrini pachistani in viaggio verso l'Iraq per un rito religioso islamico sono morti ieri in un incidente stradale nell'Iran centrale: lo riportano i media statali. "Un autobus che trasportava pellegrini pachistani si è ribaltato e ha preso fuoco davanti al checkpoint di Dehshir-Taft, nella provincia centrale di Yazd, martedì notte", secondo la Tv di Stato. "Ventotto persone sono state uccise e 23 sono rimaste ferite, ma è possibile che il bilancio delle vittime aumenti", ha aggiunto.