Imprese, Risparmio Casa sbarca a Malta: primo punto vendita a Mosta

Risparmio Casa continua a portare il modello italiano di drugstore specializzato nei prodotti per la cura della casa e della persona anche all'estero: apre a Malta in Constitution Street, località Mosta, il primo punto vendita dei 10 annunciati nell'ultimo piano industriale. Prosegue così un'espansione internazionale iniziata in Svizzera dove a Lugano e Locarno operano già due punti vendita Risparmio Casa. Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio, ha dichiarato: ''l'apertura del primo punto vendita a Malta è un passo importante nel processo di crescita internazionale di Risparmio Casa: dopo la Svizzera, portiamo anche a Malta un modello consolidato e di successo in Italia che siamo certi possa diventare un punto di riferimento in un mercato drugstore e fai-da te come quello dell'Isola caratterizzato da piccole realtà locali''. ''I primi 15 nuovi professionisti della squadra Risparmio Casa sull'Isola sono al lavoro - ha aggiunto Fabio Battistelli - ma si tratta solo dell'avvio di un importante piano di assunzioni e aperture che ci vedrà protagonisti: nei prossimi anni prevediamo di ampliare la nostra rete a Malta con l'apertura di circa 10 punti vendita e l'assunzione di circa 250 persone.'' L'Ambasciatore d'Italia a Malta S.E. Fabrizio Romano ha aggiunto: ''L'apertura di questo esercizio, che si aggiunge ai tanti già presenti sul territorio nazionale, dimostra l'importanza commerciale di questo Paese per l'Italia. È un tassello che si aggiunge all'articolata rete di imprese ed aziende italiane presenti sul territorio maltese, che arricchiscono indubbiamente la presenza italiana e i legami economico-commerciali tra i due Vicini mediterranei''.

Il primo punto vendita Risparmio Casa di Malta è un negozio da mille metri quadrati gestito da 15 nuovi assunti. Il format adottato è quello consolidato nei punti vendita italiani dedicati all'home e personal care e che da sempre punta a dare alla clientela il miglior rapporto qualità prezzo su tutto il mondo che ruota attorno all'universo casa e tempo libero. Il Format Maltese esprimerà in mille metri quadri il meglio dell'ampio assortimento che nella soluzione più ampia vanta oltre 25 mila referenze di cui più di 3000 articoli sotto la fascia prezzo di 2 euro a cui si aggiungono oltre 8.000 prodotti stagionali e 25 linee a marchio privato per la pulizia e la cura della casa, la bellezza e l'igiene della persona, i casalinghi, il tessile per la casa, i giocattoli, il pet food e i prodotti per animali domestici, i giocattoli, gli accessori auto, i piccoli elettrodomestici. ''Risparmio Casa - aggiunge Stefano Battistelli - è un'eccellenza italiana che nasce da un'intuizione vincente, ma che ha saputo negli anni rinnovarsi e adattare sempre il proprio modello al mercato e ai territori di riferimento raggiungendo obiettivi che ne fanno un esempio a livello europeo: l'espansione in Svizzera prima e a Malta poi conferma come il pubblico ci scelga ogni giorno per un'offerta unica e completa. Il nostro punto di forza? Coniugare in un unico modello di business sia prodotti every day low price che promozioni super aggressive. Queste le caratteristiche di una insegna che si posiziona sul mercato tra le più aggressive con una forte promessa di risparmio e convenienza''. L'attenzione alle persone, in particolare le donne è un elemento fondativo e identitario del Gruppo Risparmio Casa che si concretizza a livello centrale e nelle scelte di ogni punto vendita: l'impegno di Risparmio Casa è diventato 'DoniAmo solidarietà', un'iniziativa nata per sostenere cause e opere benefiche di enti e associazioni in tutta Italia, attraverso eventi e iniziative dedicate. ''Dal sostegno a Komen Italia - sottolinea Fabio Battistelli - per la lotta contro il tumore al seno con i prodotti in rosa di ottobre fino alla famosissima Pigiama Run in programma il prossimo settembre a favore della Lilt, Risparmio Casa non ha mai messo in secondo piano la vicinanza alle persone che ogni giorno affollano i nostri punti vendite e la lotta attiva e concreta contro le problematiche di tutta la popolazione. Anche questo è un modello che deve essere sempre più diffuso in Italia come all'estero: la crescita del business deve essere accompagnata con l'impegno verso il sociale e l'ambiente: in molte occasioni lo portiamo avanti coinvolgendo direttamente i nostri clienti generando così valore, ma anche una vera e propria cultura della solidarietà''