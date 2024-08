Ventanni fa la scomparsa di Denise a Mazara, la madre: verità sospese

Un silenzio lungo vent'anni, ma per Piera Maggio la sua Denise non si può dimenticare. " bambini non spariscono nel nulla, è innaturale che questo avvenga. Perché non è arrivato un estraneo da monti lontani a prendersi la mia bambina alla periferia di Mazara del Vallo", dice. La mamma di Denise, scomparsa l'1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) quando non aveva neppure quattro anni, sarà tra gli ospiti della prima giornata del 'PaceFest' che si apre domani, alle 19.30, alla Villa comunale di Caltabellotta, il borgo agrigentino conosciuto come 'città della pace'. Ritorna per il terzo anno, dunque, il festival nato da un'intuizione del giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo: in questa edizione (dal 22 al 25 agosto) si parlerà di 'verità sospese', cold case e casi irrisolti. E mai come quest'anno si faranno i conti con le 'assenze' che hanno segnato le vite di chi è rimasto. In apertura, il vice prefetto di Agrigento, Massimo Signorelli, consegnerà il Premio PaceFest 2024 alla memoria di Marisa Leo, la manager di un'azienda vinicola uccisa un anno fa dall'ex compagno. Poi Franco La Torre, pacifista e attivista, figlio del segretario regionale del Pci ucciso dalla mafia nel 1982, parlerà con il giornalista Giuseppe Pantano del suo libro 'L'antimafia tradita. Riti e maschere di una rivoluzione mancata' (Zolfo editore), riflessione e atto d'accusa verso l'antimafia 'addomesticata' che ha smarrito la sua strada. Quindi per il format #StopFemminicidio 'Noi donne, che esagerate!' di Monica Brancato e Valentina Vetro. Il talk 'Vent'anni senza la piccola Denise' ospiterà appunto Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa: Piera non si è mai arresa, convinta che Denise sia ancora viva, ne parlerà con il giornalista Max Firreri. "Non farò appelli, ne ho fatti troppi - dice Piera Maggio -. La scia di dolore si è trasformata in rabbia, per quello che andava fatto e non si è fatto, di chi all'epoca lavorava sul campo e non si è mosso. Attendiamo forse un magistrato che scavi a fondo. Ecco, il mio appello è di cercare nei faldoni". Chiuderà questa prima giornata del PaceFest, la Fisarmonica Night di Pietro Adragna, ericino, campione del mondo del suo strumento nel 2008.