Siracusa, avviso pubblico per la gestione di ex convento

Il settore Gestione beni patrimoniali del Comune di Siracusa informa che sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato il secondo Avviso per la concessione d’uso a titolo oneroso di uno spazio sito in via Mirabella 29 ( ex Convento del Ritiro ) destinato alla realizzazione di un “Coworking space condiviso e per l’agevolazione dello sviluppo di progetti innovativi, sostenibili e di start up per la città di Siracusa”. La porzione di struttura oggetto di concessione si trova al piano terra e parte del 1° piano soppalcato, pari a mq 300 netti (superficie lorda coperta mq 398), oltre una parte della corte interna pari ad mq

88,35. Il volume netto della porzione in concessione è pari a mc 1.301 (lordi mc 1.830). Dopo la conclusione della precedente esperienza dell’Hub Siracusa nell’ambito del progetto Euro South The Hub, avvenuta nel 2018, si vuole riproporre una nuova esperienza di coworking e aggregazione sociale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di realizzare uno spazio aperto a quanti utilizzano per lavoro le tecnologie digitali, in cui si possano sperimentare nuove forme di imprenditorialità, pur non disponendo di un ufficio strutturato, e si possano condividere le soluzioni dei problemi. Altro obiettivo è di offrire, nell’ambito dei nuovi mestieri, la possibilità di contenere i costi rispetto a quelli che si affronterebbero dovendo lavorare da casa. Una struttura, insomma, che ripropone esperienze positivamente operative in Europa e nel mondo.