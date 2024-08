Siracusa, gli trovano in casa cocaina e hashish: un 46enne ai domiciliari

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dagli uffici operativi della Questura di SG33 e dai Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile, hanno arrestato un siracusano di 46 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del quarantaseienne che ha consentito di rinvenire e sequestrare 20 dosi di hashish, 9,8 grammi di cocaina e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Dopo le incombenze di legge, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.