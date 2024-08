L'Asp di Siracusa pubblica bando per assumere 150 operatori sanitari

Pubblicati in Gazzetta ufficiale i due concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall'Asp diSiracusa, per l'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di vari profili professionali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 settembre. Lo ha reso noto il direttore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. I bandi integrali con i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e di presentazione delle domande sono consultabili nel sito internet www.asp.sr.it nella sezione bandi di concorso. I posti a concorso riguardano: 20 operatori socio sanitari, 4 posti di infermiere, 64 di infermiere di famiglia e di comunità, 3 di infermiere pediatrico, 11 di ostetrica, 4 posti di dietista, 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 1tecnico sanitario di radiologia medica, 2 tecnici di neurofisiopatologia, 1 tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 12 posti di fisioterapista, 3 di tecnico riabilitazione psichiatrica, 10 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi dilavoro, 2 di educatore professionale, 2 di assistente sanitario,1 ortottista, 2 posti di logopedista, 7 posti di assistente sociale.