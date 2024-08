Lo sbarco a Pozzallo di 46 migranti, fermati dalla Mobile 4 presunti scafisti

Agenti della Squadra mobile di Ragusa, diretti dal vice questore aggiunto Andrea Monaco, hanno fermato quattro cittadini eritrei per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per gli investigatori sarebbero gli scafisti del barcone in vetroresina, partito da Zuara in Libia, con a bordo 46 migranti di nazionalità bangladese ed eritrea, soccorso a circa 60 miglia dalla costa dalla Guardia costiera, che ha sbarcato i naufraghi a Pozzallo. I quattro, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, dopo le formalità di rito sono stati condotti in carcere a Ragusa.