Calcio, l'1 settembre la Coppa Italia di Promozione: ed è subito Priolo - Noto

È stata diramata questa mattina la griglia delle partite del primo turno della Coppa Italia di Promozione - Memorial Orazio Siino. Inizio ufficiale il prossimo 1° settembre alle 15.30 con le gare di andata. Domenica 8 Settembre il ritono allo stesso orario.

90011 Bagheria - Bagheria citta delle ville (and.31/8; Aluntina - Santangiolese; Aspra - Sport Palermo; Atletico Megara 1908 - Citta di Canicattini; Atletico Messina - Messana 1966 (and. 31/8 - rit.7/9 Citta di Acicatena - Fc Gymnica Scordia; Citta di Galati - Orlandina; Citta di Mistretta - San fratello; Cr Scicli - Niscemi (rit. 7/9) Fc Alcamo 1928 - Montelepre; Fc Belpasso 2014 - San Pietro calcio: Fc Priolo Gargallo - Noto Fc 2021 (and. 31/8) Frigintini - Pro Ragusa (rit. 7/9)

Gemini calcio - Kamarat ; Giardinellese - Renzo Lo Piccolo Terrasini (rit. 7/9); Giarre calcio - Calcio Santa Venerina; Margheritese 2018 - Fulgatore; Mazara - Valderice Calcio 2013; Monforte San Giorgio - Citta di Villafranca ;Pol. Sant'Alessio - Valdinisi ; Pro Mende - Nuova Rinascita Patti ; Real Aci - Aci e Galatea (and. 31/8, rit. 7/9); Regina Mundi - Cus Palermo; Rsc Riposto - S.Domenica Vittoria; Santa Croce - Vigor Gela; Villarosa S.Sebastiano- Pol.Nicosia

(Il Priolo in allenamento)