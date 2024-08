"Buon Compleanno Salvatore Quasimodo": viaggio letterario tra le bellezze di Modica

Il compleanno di Salvatore Quasimodo, Nobel per la letteratura 1959, non poteva che essere celebrato nella casa natale del poeta, in via Posterla, a Modica, sotto il Castello dei Conti. Una corona di alloro sotto la targa che ricorda la nascita di Quasimodo, martedì 20 agosto 1901. E per l’anniversario è stato presente, come ha sempre fatto per le occasioni da ricordare, Alessandro, il figlio del poeta, che ha assistito alla cerimonia dal balcone della casa di via Posterla, da dove ha declamato alcune poesie del padre. Lo spiazzo della scalinata della “Raccomandata” è diventato anche il palcoscenico di un teatro di improvvisazione sul tema della prima Giornata Quasimodiana, “Buon Compleanno Salvatore Quasimodo”. Gli eventi sono stati organizzati dall’associazione culturale Proserpina - che gestisce la casa museo di via Posterla -, in collaborazione con l’associazione culturale VIA, e con il patrocinio del Comune di Modica.

La posa della corona di alloro – alla presenza del sindaco di Modica, Maria Monisteri - e le iniziative collaterali hanno avuto un prologo culturale di grande interesse con la visita guidata del centro storico a cura di Sabrina Tavolacci che ha condotto per mano un nutrito gruppo di turisti attraverso un percorso di conoscenza delle bellezze architettoniche di Modica. Un percorso punteggiato dalla recita di alcune poesie di Quasimodo, incorniciate nella storia millenaria della Città che fu Contea, patria di uomini potenti, illustri e illuminati. Una visita guidata che, partendo dal Duomo di San Pietro, ha toccato Palazzo Grimaldi, Palazzo San Domenico, la Chiesetta di San Nicolò Inferiore, il Duomo di San Giorgio, il Castello, fino a giungere in via Posterla. Un itinerario molto apprezzato dai turisti che ne hanno sottolineato il gradimento applaudendo calorosamente Sabrina Tavolacci, perfetta “padrona di casa” in un giorno speciale come quello del compleanno di un Premio Nobel.

Le manifestazioni in ricordo del lascito letterario di Quasimodo continueranno con una giornata di studio che si terrà al Palazzo della Cultura venerdì 23 agosto. “Quasimodo, un Uomo di-Verso” è il tema sul quale si confronteranno studiosi e critici dell’opera Quasimodiana.