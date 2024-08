Acate, ragazzo 18enne su un calesse travolto e ucciso da un fuoristrada

Un ragazzo di appena 18 anni; Giuseppe Curvà, è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi questa sera ad Acate, al bivio Pozzi Cancellieri alla rotatoria per Pedalino e Mazzarrone. Il giovane, di Acate, era a bordo di un calesse che, per cause da accertare, è stato travolto da un Suv condotto da un acatese. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare; è giunto cadavere all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato trasportato da un'ambulanza del 118. Illeso il conducente del Suv. Sull'incidente sono in corso indagini dei carabinieri. All'ospedale di Vittoria, appena si è diffusa la notizia dell'incidente e della morte del giovane, sono arrivati numerosi amici del ragazzo, molto conosciuto ad Acate anche per la sua passione per i cavalli.

(Foto Franco Assenza)