Modica, stipendi non pagati : il PD "spara ad alzo zero" sull'amministrazione comunale

"Un’amministrazione comunale che non paga gli stipendi ai lavoratori (SPM, cooperative e altri) o che non riesce a far si che le imprese che gestiscono appalti pubblici lo corrispondano puntualmente ai loro dipendenti, è un’amministrazione che ha fallito. E non solo politicamente". Lo afferma, in una nota, il segretario cittadino del PD di Modica, Salvatore Poidomani.

"Il mancato versamento dello stipendio ai lavori della IGM, lasciati privi di risorse quando tutto il resto della città si gode le vacanze estive, è un fatto di inaudita gravità. Il Partito Democratico, che segue con interesse la situazione di tutti i lavoratori che, direttamente o indirettamente, intrattengono rapporti con il Comune di Modica, esprime solidarietà sia ai dipendenti della IGM, oggi in agitazione, che a tutti gli altri che attendono con speranza il pagamento delle mensilità. Il Comune di Modica non riesce a far fronte agli impegni nei confronti della IGM perché si trova in una situazione finanziaria disperata, nonostante la Sindaca continui a sostenere che sia sotto controllo. Oltre alla questione stipendi preoccupa quella legata alla scadenza contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti.

Come è noto il contratto è già scaduto ed è stata concessa alla IGM la proroga tecnica di un anno. Nel frattempo l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per la redazione del nuovo Progetto di Servizio e Gestione dei Rifiuti e per indire la nuova gara. A quanto pare nulla di tutto questo è stato fatto nonostante sia prossima la scadenza dell’anno di proroga.

Considerato che per legge non è ammissibile una nuova proroga, il Pd, temendo che i ritardi possano compromettere l’efficienza del servizio in un settore di primaria importanza, per il tramite del suo consigliere Spadaro, ha presentato un’interrogazione per chiedere informazioni sullo stato della procedura. Ma la Sindaca, perseverando nel suo comportamento irrispettoso delle prerogative dei consiglieri comunali, continua a non rispondere eludendo le legittime aspettative non del consigliere ma dei lavoratori e della città".