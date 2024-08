Centri estivi a Siracusa, assegnati i fondi per il 2024

E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione dei fondi per i centri estivi e le attività socio-educative destinati ai minori per il 2024 a Siracusa. Con un totale di 124.823,94 euro, stanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Comune di Siracusa ha potuto sostenere 329 nuclei familiari, di cui 82 con minori in condizione di disabilità, offrendo loro l'opportunità di iscrivere i propri figli ai centri estivi e di usufruire di attività socio-educative di qualità, utili al benessere e allo sviluppo dei piccoli utenti. “Tutti i fondi assegnati dal Dipartimento – dice Marco Zappulla, assessore alle Politiche sociali - sono stati interamente utilizzati per rispondere alle esigenze delle famiglie e per assicurare ai bambini l’opportunità di partecipare ad attività educative e ricreative durante il periodo estivo. Saranno 329 i nuclei familiari che beneficeranno del contributo, con quota individuale di 240 euro e di 800 euro per i minori con disabilità. Siamo impegnati adesso a reperire ulteriori risorse finanziarie con l’obiettivo prioritario di riuscire a soddisfare la totalità delle istanze presentate dai nuclei familiari con minori in condizione di disabilità”. L’esponente della Giunta municipale sottolinea poi un altro aspetto importante legato all’assegnazione dei fondi: “Nel caso in cui uno o più minori assegnatari del contributo non usufruiscano dello stesso – spiega Zappulla - la graduatoria provvisoria verrà fatta scorrere, consentendo così a ulteriori beneficiari idonei di accedervi. Questo meccanismo garantisce pertanto che le risorse disponibili vengano utilizzate al meglio, offrendo sostegno al maggior numero possibile di famiglie”. Il settore Politiche Sociali invita tutte le famiglie a consultare la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Siracusa al link https://www.comune.siracusa.it/novita/fondo-destinato-ai-comuni-per-atti... socio-educative-a-favore-dei-minori-anno-2024 Possono essere presentate delle osservazioni entro il 30 agosto 2024. Le famiglie che non sono state inizialmente inserite tra i beneficiari saranno contattate in caso di scorrimento della graduatoria o di disponibilità di ulteriori fondi. Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza, il personale del Settore Politiche Sociali è a disposizione negli uffici. Sarà possibile contattarlo anche tramite mail all’indirizzo asilinido@comune.siracusa.it