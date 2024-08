"Stiamo cambiando l'Italia", manifestazione di Fratelli d'Italia a Mondello

"Stiamo cambiando l'Italia", la campagna di Fratelli d'Italia fa tappa sul litorale di Mondello. Un nuovo appuntamento, insieme ad amministratori locali, dirigenti e parlamentari nazionali e regionali, per raccontare ai cittadini i traguardi raggiunti e le riforme messe in campo dal Governo Meloni, in meno di due anni. L'appuntamento in programma è per sabato 24 agosto: un gazebo informativo sarà allestito dalle 10:00 alle 13:00 in via Regina Elena, incrocio con viale Iris (Charleston), all'altezza del civico 25. Al centro dell'incontro le quattro grandi riforme del programma elettorale; fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato, oltre agli obiettivi ancora da raggiungere per l'Italia che Fratelli d'Italia ha promesso di cambiare.