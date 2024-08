San Giovanni La Punta, 'evade' ma viene ripreso

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel controllo del territorio per contrastare ogni forma di illegalità diffusa, con particolare attenzione a quelle condotte delittuose che destano maggiore allarme sociale e, in tale contesto, rientrano anche i controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, come gli arresti domiciliari.

Alla base dell’azione dei militari dell’Arma, la conoscenza del territorio e la circolarità informativa, ovvero la capacità di condividere ed elaborare i dati acquisiti tra i vari Reparti, dislocati capillarmente sul territorio.

In tale contesto, i militari della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 48enne del posto, responsabile di evasione.

L’uomo in particolare, già noto ai militari per essersi reso autore di reati contro il patrimonio e che, per tal motivo, si trovava agli arresti domiciliari, aveva ancora una volta deciso di prendersi un diversivo dalla vita “monotona” all’interno della propria casa, tant’è che i Carabinieri nella mattinata, al momento di un ulteriore controllo, hanno soltanto potuto constatarne l’assenza nell’abitazione.

I militari hanno pertanto immediatamente attivato le ricerche dell’evaso e, grazie ad un loro veloce approfondimento info-investigativo, lo hanno in breve localizzato mentre scorrazzava in via Catira a bordo del suo scooter.

L’uomo è stato così bloccato, arrestato e ricondotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.