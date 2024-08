Tentano di rubare tra le auto in sosta, due persone bloccate a Catania

Gli agenti della squadra Volanti della Questura hanno arrestato due pluripregiudicati catanesi di 65 e 47 anni sorpresi mentre si aggiravano, in modo sospetto, nel parcheggio di un noto centro commerciale tra le auto dei clienti.

In particolare, i poliziotti hanno notato il 65enne stazionare vicino ad una vettura che, come è stato accertato, aveva la serratura dello sportello lato guida forzata. Alla vista degli agenti, il pluripregiudicato ha tentato maldestramente di disfarsi di un OBD, lo strumento utilizzato dagli scassinatori per bypassare le centraline elettroniche delle auto per poi rubarle.

Ai poliziotti, però, non è sfuggito il gesto dell’uomo e, infatti, hanno recuperato e sequestrato l’OBD, per poi risalire alla proprietaria dell’auto danneggiata che ha formalizzato la denuncia.

Con l’ausilio di un’altra volante, è stato intercettato anche il complice 47enne, fermato proprio all’ingresso del centro commerciale dove, sostanzialmente, fungeva da palo.

Grazie alla segnalazione del personale addetto alla vigilanza, è stato possibile individuare l’auto utilizzata dai due pluripregiudicati per raggiungere l’esercizio commerciale.

I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e, informato il PM di turno, sono stati condotti in camera di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, dopo la convalida degli arresti, nei confronti del 47enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La stessa misura è stata disposta per il 65enne con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Inoltre, entrambi i pregiudicati sono stati denunciati, in stato di libertà, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.