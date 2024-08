Calcio, Palermo a caccia dei primi punti della stagione nella trasferta di Pisa

Bari e Palermo cercano i primi punti del campionato dopo le rispettive sconfitte all'esordio, così come il Sassuolo è alla caccia dei tre punti nel derby contro il neopromosso Cesena. Sono solo alcuni degli spunti che caratterizzano la seconda giornata di Serie B, che propone un programma ricco, dopo le prime indicazioni emerse nei 90' che hanno inaugurato la stagione. Il Bari fa visita al Modena nell'anticipo del venerdì dopo l'1-3 subito in casa contro la neopromossa Juve Stabia, con il gol di Ricci che ha solo mitigato un passivo che resta pesante. Trasferta anche per i rosanero di mister Dionisi, che sfidano il Pisa di Filippo Inzaghi (reduce dal pareggio per 2-2 contro lo Spezia) per riscattare la sconfitta di misura all'esordio sul campo del Brescia. Proprio il Brescia è atteso da un testa a testa tra squadre con ambizioni di alta classifica, visto che al "Rigamonti" arriva il Cittadella, reduce dall'incredibile sconfitta in rimonta subita contro la Salernitana con due gol in pieno recupero.

Per i campani, ora, arriva la trasferta contro il Sudtirol. Tra le altre partite da seguire con molta attenzione c'è sicuramente il derby tra il Sassuolo, appena retrocesso dalla Serie A, e il Cesena, che è invece tornato in cadetteria dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie C. Per quanto riguarda le altre neopromosse, la Carrarese affronta la Cremonese in una trasferta sulla carta proibitiva, il Mantova ospita il Cosenza mentre la Juve Stabia cerca conferme sul campo del Catanzaro. A completare il quadro della seconda giornata sono i testa a testa tra quattro squadre che all'esordio hanno tutte pareggiato per 2-2: ecco, quindi, che la Sampdoria debutta davanti ai propri tifosi ospitando la Reggiana, mentre il Frosinone fa visita allo Spezia in uno scontro diretto tra due formazioni che hanno nel proprio mirino il ritorno in Serie A.