Acate, domani l'addio a Giuseppe Curvà morto in un incidente stradale

Saranno celebrati domani, venerdì, alle 16,30, nella Chiesa Madre di Acate, i funerali del 18enne Giuseppe Curvà, morto nell'incidente stradale di mercoledì sera, nei pressi di Acate, al bivio Pozzi Cancellieri alla rotatoria per Pedalino e Mazzarrone. Il ragazzo, appassionato di cavalli, era su un calessino che è stato travolto da un Suv con alla guida un acatese di 41 anni che si trova ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per le ferite riportate. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente sulla quale stanno lavorando i carabinieri. La notizia della morte del giovane si è diffusa in un baleno in città. Il sindaco, Gianfranco Fidone, ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo. Giuseppe Curvà lascia i genitori, un fratello e una sorella.

(Foto Franco Assenza)