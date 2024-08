E' morto a Bari il medico che fu multato per gli straordinari durante il covid

È morto per un malore improvviso mentre faceva il bagno a mezzanotte nelle acque antistanti la spiaggia della Purità di Gallipoli il direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari Vito Procacci, di 65 anni, originario di Bitonto.

Il medico era stato in prima linea durante l'emergenza Covid, sia nella prima che nelle successive fasi dell'ondata pandemica. Era stato protagonista, assieme ad altri colleghi e infermieri, anche di video diventati virali in cui invitava i cittadini a restare a casa.

L'impegno profuso durante la pandemia gli costò persino una multa da 27mila euro per troppi straordinari, poi cancellata dopo l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui il primario aveva scritto una lettera-appello.