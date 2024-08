G7 agricoltura a Siracusa, il ministro: "Sicurezza alimentare tra le priorità"

A fine settembre si terrà il G7 dell'agricoltura in Sicilia. "Sarà il primo G7 dell'Agricoltura e della Pesca, che non coinvolgerà solo le nazioni più industrializzate, ma creerà anche un ponte con i Paesi africani. Da Siracusa, nella storica isola di Ortigia, rilanceremo il dibattito internazionale su temi cruciali per il futuro del pianeta, come la sicurezza alimentare, la sostenibilità e l'innovazione". Lo annuncia Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nella giornata in cui interviene al Meeting di Rimini."Il nostro obiettivo - dice - è non solo valorizzare le eccellenze italiane, che saranno protagoniste dell'expo che precederà e accompagnerà la riunione, ma anche contribuire attivamente alle sfide mondiali del settore primario, in base a un modello che guardi al benessere dei popoli, tutelando la qualità e le produzioni locali e le comunità rurali radicate nei territori".

- "L'Italia - sottolinea Lollobrigida - è pronta a guidare questo dialogo internazionale, che si concentrerà anche sul ruolo dei giovani e sull'importanza della formazione e dello scambio di conoscenze, per interpretare al meglio le opportunità di sviluppo di questo settore fondamentale".