Pedone investito nella notte a Palermo, uno è grave in ospedale

Un pedone è stato investito la scorsa notte da un motociclista in via Roma a Palermo. L'incidente è avvenuto davanti alle poste centrale. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche la polizia e il 118. Sia il motociclista, un trentaquattrenne, che era alla guida di un Sym, sia il pedone, un trentottenne, sono stati portati in ospedale con l'ambulanza. Uno è stato accompagnato al Civico e l'altro al Policlinico, entrambi in gravi condizioni.