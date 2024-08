Humanity 1, nave che soccorre i migranti aperta al pubblico a Siracusa

L'organizzazione SOS Humanity aprirà al pubblico la sua nave di ricerca e salvataggio Humanity 1 dal 2 all'11 settembre nel porto di Siracusa, in Sicilia.

Le aree all'aperto saranno liberamente accessibili a visitatori, sostenitori e giornalisti tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ci saranno eventi speciali come visite guidate e una tavola rotonda. In una mostra fotografica a bordo i fotografi mostreranno le loro impressioni sulle operazioni di salvataggio. Tutti e dieci i fotografi hanno fatto parte dell'equipaggio a bordo della Humanity 1 durante le recenti operazioni e hanno fatto luce sulle attività di ricerca e salvataggio di SOS Humanity nel Mediterraneo centrale. Le loro foto sono state scattate tra dicembre 2022 e luglio 2024 e ritraggono diversi angoli e prospettive di una missione di ricerca e salvataggio. Inoltre, tutti i giorni alle 15, 16 e 17 verranno proposte visite guidate alla mostra. Il 12 settembre dalle 14 alle 16 si terrà una tavola rotonda aperta ai deputati europei e ai giornalisti. SOS Humanity ha invitato, tra gli altri, come relatori Sandro Gallinelli, Ammiraglio in pensione della Guardia Costiera Italiana; Chiara Denaro, esperta legale in materia di migrazione e Mirka Schäfer, responsabile dell'advocacy e attuale osservatore dei diritti umani a bordo della Humanity 1. Insieme discuteranno della situazione umanitaria e politica nel Mediterraneo centrale e di come garantire i diritti umani in questo contesto contestato.