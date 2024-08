Parco di Pantelleria, l'Ente passa alla fase 2 per il turismo sostenibile

Il commissario straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria, Italo Cucci, annuncia l’arrivo della comunicazione da parte del presidente di Federparchi – Europarc Italian, Luca Santini, in merito al raggiungimento della fase due della Cets. Il primo traguardo raggiunto nel 2021 con l’ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette aveva consentito all’isola di entrare ufficialmente nella rete EUROPARC di destinazioni sostenibili. La procedura avviata e coordinata dall’Ente Parco, con il coinvolgimento di tutti gli operatori turistici, sta portando ad un turismo rispettoso dell'ambiente capace di incrementare il benessere economico e sociale dell'Isola.

Il passaggio alla seconda fase della Cets significa che Pantelleria ha sviluppato le azioni del piano strategico previste nella Carta per una migliore gestione del turismo nelle aree protette. La Carta del Turismo si fonda, infatti, su un elemento centrale che è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico.

“Il Parco Nazionale di Pantelleria si conferma intermediatore di una certificazione internazionale utile a supportare le iniziative di promozione territoriale” – dichiara la direttrice Sonia Anelli – “rispettando gli obiettivi dell’Ente che riguardano la tutela del patrimonio naturale e culturale con l’impegno continuo a migliorare la gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori”.