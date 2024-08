Piste ciclabili a Siracusa, discussione in Consiglio sollecitata da Fdi

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula martedì 27 agosto alle 18. Diversi i punti all’ordine del giorno, a cominciare dalla proposta per l’istituzione della Consulta dello Sport e l’approvazione del relativo Regolamento.

A seguire la discussione sull’Istituto musicale Privitera per l’istituzione di “un percorso musicale” a Siracusa, primo firmatario il consigliere Bonafede; due gli ordini del giorno: il primo del Pd avente ad oggetto la “Rimozione dei resti della demolizione avvenuta in via Italia 103; il secondo di Fratelli d’Italia avente ad oggetto le “Piste e corsie ciclabili”. C’è infine una mozione del consigliere De Simone avente ad oggetto “Accesso sicuro al litorale costiero comunale”.