Calcio a 5, la Meta Catania a 40 minuti dalle qualificazione alla Futsal Champions

La Meta Catania è a 40 minuti dalla qualificazione alla Futsal Champions League. Basta una vittoria alla formazione campione d'Italia per chiudere da prima il Girone E ed accedere al Main Round della competizione. La squadra etnea allenata da coach Juanra (Juan Ramon Calvo Rodriguez) giocherà l'ultimo incontro di spareggio domani, sabato, ad Hjorring (ore 19) contro i campioni di Danimarca dell'Hjorring Futsal Klub. La Meta è a punteggio pieno dopo due gare e serve una vittoria come unico risultato ai catanesi per chiudere il discorso qualificazione. L'accesso al Main Round permetterebbe alla società di candidarsi ad ospitare la Futsal Champions League proprio a Catania.