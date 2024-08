Vittoria, Scuderi: pericolosi i dossi artificiali a Forcone

“Apprendiamo di una delibera di Giunta con cui l’amministrazione Aiello intende realizzare dei dossi artificiali lungo la via Iannizzotto, un tempo stradale Forcone. Ebbene, si tratta di un provvedimento non legittimo perché non osserva le attuali prescrizioni di legge”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, il quale rileva che, così facendo, i dossi artificiali creerebbero non pochi scompensi per gli automobilisti e, soprattutto, per i mezzi di soccorso. “Questo, ovviamente – precisa il consigliere Scuderi che ha realizzato un video sul posto che è stato diffuso in queste ore sui social – non significa che noi non siamo per la sicurezza dei cittadini. Anzi, tutt’altro, visto che abbiamo sempre chiesto la collocazione di dossi pedonali rialzati invece dei dossi artificiali. Stiamo, cioè, parlando di piattaforme rialzate fino a 15 cm e lunghe dai tre ai quattro metri che rallentano il traffico e che, soprattutto, non siano pericolose per i mezzi di soccorso. Chiediamo, insomma, che si facciano le cose così come previsto dalla legge. Per anni, abbiamo chiesto di installare questa tipologia di dossi in altre zone della città. Ma ci è sempre stato risposto picche. Ora si sta intervenendo in via Iannizzotto ma in una maniera che nulla ha a che vedere con le reali necessità di garantire piena sicurezza soprattutto, lo ripeto, ai mezzi di soccorso”.