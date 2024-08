Domani a Siracusa i funerali del motociclista morto sulla Floridia - Siracusa

Verranno celebrati domani a Siracusa i funerali di Alessio Calleri, l'uomo di 34 anni morto in un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla Floridia - Siracusa, all'altezza degli svincoli dell'autostrada per Gela. L'uomo era a bordo della sua moto e lo scontro con un Suv, si è rivelato fatale. Calleri è morto subito dopo il suo ricovero in ospedale. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Corrado Confalonieri a Mazzarrona alle 15. Alessio Calleri lascia la moglie Ramona e tre figli. La sua morte ha scosso parenti e amici e l'intero quartiere dove abitava, mentre nei giorni scorsi, per quel tratto micidiale di strada, teatro di tanti incidenti, l'ex parlamentare all'Ars, Enzo Vinciullo, ha chiesto all'Anas la chiusura degli svincoli in questione.

L.M.