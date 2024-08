Ripescato nel mare di Mazara il cadavere di un 64enne

Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Si tratta di V.T., 64 anni, il cui corpo è stato ripescato nelle acque di fronte il lungomare Mazzini e identificato dai familiari. Un cittadino mazarese che sembra vivesse da solo.

Il ritrovamento risale a ieri. Sembra che la vittima avesse problemi di depressione. Le ciabatte del 64enne sono state trovate sulla spiaggia ma non vicino a dove è stato trovato il cadavere.

Il corpo senza vita è stato recuperato in mare dalla Guardia Costiera che sta conducendo le indagini per stabilire le cause del decesso.