Yacht affondato, recuperata anche Hannah: 7 i morti accertati a Porticiello

L'ultimo disperso è stato recuperato dagli speleo-sub dei vigili del fuoco. Si tratta di Hannah Lynch, figlia diciottenne di Mike Lynch, il suo corpo e' stato portato a terra, a Porticello.

Definitivo dunque il drammatico bilancio del naufragio del Bayesian, avvenuto all'alba di lunedi', a mezzo miglio dalla costa: 7 morti e 15 sopravvissuti e tra questi 9 membri dell'equipaggio su 10 e sei passeggeri su 12.

Ieri era stato recuperato dall'area cabine dello yacht adagiato sul fondale a una profondita' di circa 50 metri, il magnate britannico dell'informatica. Due giorni fa, invece, erano stati trovati il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua moglie, Judy; l'avvocato Chris Morvillo, dello studio legale Clifford Chance, insieme alla moglie Neda. Poche ore dopo il disastro marittimo era stato recuperato, all'esterno del relitto, il cadavere dello chef canadese-antiguano Recaldo Thomas.

Destinazione delle salme l'Istituto di medicina legale di Palermo e al cimitero dei Rotoli per le autopsie nell'ambito dell'inchiesta della procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio plurimo colposi. L'ufficio guidato dal procuratore Ambrogio Cartosio ha interrogato i 15 superstiti, a partire dal comandante James Cutfield, acquisito elementi sulla presunta catena di errori che avrebbe causato l'affondamento e, in vista delle autopsie, si appresta a firmare i primi avvisi di garanzia.

L'ambulanza con il corpo della 18enne HannaH Lynch, recuperato all'interno del relitto della Bayesian, ha appena lasciato il molo di Porticello. Il cadavere verrà portato al cimitero dei Rotoli a Palermo, dove si trova anche la salma del padre Mike Lynch, l'imprenditore britannico morto anche lui nei naufragio. Recuperato l'ultimo corpo, la procura di Termini Imerese, nelle prossime ore, disporrà l'autopsia sulle sette vittime del naufragio. Nel molo di Porticello i vigili del fuoco hanno applaudito i colleghi sommozzatori che hanno effettuato le ricerche in mare delle vittime.

Quando il veliero si e' capovolto durante una tempesta anomala al largo del villaggio di pescatori italiano di Porticello, a est di Palermo, a bordo c'era anche lei: Hannah Lynch, bellissima, talentuosa, ricca con davanti un futuro dei piu' promettenti. Hannah Lynch aveva da poco terminato gli esami di maturita' e le era stato offerto un posto per studiare letteratura inglese a settembre all'Universita' di Oxford. Era una studentessa brillante, che aveva vinto un premio per il suo livello di inglese mentre frequentava il decimo anno alla prestigiosa Latymer Upper School. "Siamo tutti incredibilmente scioccati dalla notizia", ha dichiarato un portavoce della Latymer Upper School di Hammersmith.