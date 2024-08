A metà settembre si completano i lavori del nuovo Pronto soccorso di Siracusa

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone ha effettuato un ulteriore sopralluogo nell’area del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento strutturale e tecnologico e acquisire informazioni sui tempi certi di completamento. Dai tecnici ha ricevuto rassicurazioni che per la seconda metà di settembre l’area sarà completata in tutti i suoi aspetti e si potrà procedere alla sua inaugurazione con il trasferimento del Pronto soccorso dalla attuale sede provvisoria dove, dopo un veloce riadeguamento dei locali, rientrerà da Avola il reparto di Oncologia.

Accompagnato dal direttore dell’Ufficio Tecnico Rosario Breci, il direttore generale Caltagirone ha visitato il cantiere ed ha preso atto della realizzazione delle opere migliorative concordate a seguito dei precedenti sopralluoghi per la creazione di un nuovo Pronto soccorso molto ampio e confortevole tanto per gli utenti che per gli operatori, con percorsi continui e regolamentati, che si estende sino a tutta la zona della ex rianimazione dove è stata creata, tra l’altro, una holding area attrezzata di posti letto e nuovi arredi.