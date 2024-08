Autista dell'Atm Messina aggredito: solidarietà di Cgil e Ugl

Nella tarda giornata di ieri, si è consumato un ennesimo episodio di violenza e intolleranza nei confronti dei lavoratori del settore pubblico, in particolare degli autisti dell’ATM. Un nostro collega è stato aggredito da un utente che, dopo aver perso la calma per non essere riuscito a scendere alla fermata stabilita, ha sprigionato la sua rabbia in modo inaccettabile, colpendo la porta anteriore del bus con calci che hanno portato alla rottura del vetro. Un episodio di questa gravità è inaccettabile e merita la ferma condanna da parte di tutti.

Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al collega coinvolto in questo vile attacco. La sua professionalità e il suo impegno quotidiano non possono e non devono essere messi in discussione da atti che sfociano nella violenza e nell’aggressione fisica. Non possiamo tollerare che chi lavora per garantire il trasporto pubblico e la sicurezza dei cittadini sia esposto a comportamenti così violenti e ingiustificabili.

Questo nuovo episodio di aggressione non è isolato, ma fa parte di una serie di atti di intemperanza che hanno colpito i lavoratori del trasporto pubblico, e mette in luce una gravissima mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno si impegna a garantire un servizio fondamentale per la comunità. Chiediamo a gran voce più tutele per i lavoratori e un intervento deciso da parte delle istituzioni per arginare questa spirale di violenza. La solidarietà è stata espressa la Filt Cgil e l' Ugl Trasporti.